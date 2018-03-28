Генерал Ассири: "Мы пытаемся принести в Йемен мир и стабильность"

По данным ООН, за три года война в Йемене унесла жизни более 10 тысяч человек и привела страну к краху.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию арабских стран в рамках совместной операции, целью которой является подавление восстания военизированной группировки шиитов-хуситов, которую поддерживает Иран.

ВВС коалиции бомбят позиции хуситов, те в ответ наносят ракетные удары, но больше всего от этого страдают мирные жители.

Военные операции и саудовская блокада Йемена привели к гуманитарной катастрофе, продовольственному кризису и вспышке эпидемии холеры, которые затронули более миллиона людей, страдающих от голода и болезней.

Генерал-майор Ахмад Хассан Мохаммад Ассири до июля прошлого года занимал пост официального представителя арабской коалиции. Именно он объявил о начале военной кампании и для многих стал олицетворением разорения и разрухи в соседней стране.

Ассири согласился встретиться в Париже с журналистом телеканала “Евроньюс”, чтобы обсудить военную стратегию Эр-Рияда в Йемене, а также поговорить о его видении будущего всего региона.

евроньюс:

“Я хочу начать с вопроса о конфликте в Йемене, который, по данным Организации Объединенных Наций, привел к крупнейшему гуманитарному кризису в мире. Саудовская Аравия ведет военную интервенцию. И вы были в центре внимания в качестве представителя коалиции. Чувствуете ли вы ответственность за гибель тысяч и переселение миллионов людей? Несет ли ответственность Саудовская Аравия за крупнейший гуманитарный кризис в мире?”

Генерал-майор Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть на эту картину под более широким углом. Что произошло в Йемене? Йемен – одна из стран, которые были дестабилизированы тем, что мы называли в то время “арабской весной”. В 2011 году люди вышли на улицы, требуя измений. Они хотели сменить правительство Али Абдаллы Салеха.

Чтобы избежать краха страны, Королевство и члены Совета сотрудничества стран Персидского залива выступили с инициативой. Цель этого плана состояла в том, чтобы не допустить краха Йемена и дать людям надежду. Предусматривались два этапа. Во-первых, переходный этап, когда правительство должно было принять новую конституцию для всех жителей Йемена, включая хуситское меньшинство.

И второй этап – это проведение свободных выборов для избрания нового правительства, нового президента и так далее. Этот процесс контролировался ООН, ЕС и Советом сотрудничества стран Залива.

Но произошел государственный переворот. Почему они совершили этот переворот? Потому что хуситы – это меньшинство, и если они бы не прошли на выборах, то не смогли бы управлять страной. Сейчас мы видим, что произошло. Страна пошла по темному пути и стала еще одним государством, потерпевшим крах”.

евроньюс:

“Но кампания воздушных ударов и блокада внесли свой вклад в нынешнее состояние Йемена. Страна была поставлена на колени. Вы не считаете, что Саудовская Аравия сыграла определенную роль в этом кризисе?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Если позволите, я расскажу вам историю полностью. Мы не можем рассматривать Йемен в качестве отдельного сегмента. Несмотря на цифры, которые вы упомянули, есть и другие цифры, есть разные оценки ситуации, на которую можно смотреть под разными углами.

Несомненно, в Йемене есть проблемы. Существует гуманитарный кризис, но мы, Королевство и коалиция, рассматриваем и причины, и последствия. А большинство людей, которые комментируют кризис в Йемене, к сожалению, сосредоточены на последствиях и забывают о причинах.

Причина состоит в том, что эта страна идет к тому, чтобы оказаться под контролем ополченцев. Какова сегодня ситуация в Ливане? Там нет правительства, нет эффективного правительства. Там действует смешанное правительство, но страной управляют вооруженные группировки. Мы пытаемся противодействовать такому развитию событий”.

евроньюс:

“Сначала я хотела бы сконцентрироваться на Йемене. А о других частях региона мы можем поговорить позже. У меня следующий вопрос: за последние 3 года арабскую коалицию, в которой вы служили, обвиняли в бомбардировках жилых домов, магазинов, рынков… Почему ничего не было сделано для защиты гражданских лиц в этой войне? Умышленные убийства гражданских лиц и уничтожение гражданской собственности – это составляющие военных преступлений”.

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Думаю, это неправда. Идет расследование”.

евроньюс:

“То есть это неправда, что мишенью арабской коалиции были дома и магазины?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Нет, потому что это не было нашим намерением. Наше намерение состоит в том, чтобы спасти население от уничтожения. Давайте вернемся к началу нашего вмешательства: оно связано с просьбой правительства Йемена. Это законный процесс. Правительство Йемена попросило применить соглашение о защите через Лигу арабских государств. Так что юридически это законно. Нет цели атаковать население. Зачем мы пришли к ним? Убивать? Нет.

Сегодня мы выступаем в Йемене от имени международного сообщества. Мы рискуем нашими солдатами, нашими ресурсами, нашей репутацией, тратим наше время. Почему? Потому что мы хотим вернуть мир и стабильность Йемену. Если есть другие страны, которые хотят разрешить ситуацию в Йемене, пожалуйста, приходите.

Мы потому пришли в Йемене, что не хотим, чтобы эта страна стала еще одним Сомали, еще одной Ливией или Ливаном. В этих трех странах, примеры которых я привел, действовали силы международного сообщества, но они ушли. А мы не можем себе позволить такой росшкоши – уйти, потому что мы соседи и очень заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в Йемене”.

евроньюс:

“Я опять же возвращаюсь к тому, что там погибли не менее 10 тысяч человек, и это цифры на 2016 год. А сейчас они, несомненно, выше. Поэтому вопрос: что будет дальше с Йеменом? Какими будут дальнейшие шаги по разрешению этого конфликта?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Я не буду спорить с цифрами. Но это число является ложным. Это число не точное”.

евроньюс:

“Есть другие?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Нет, но их меньше. Если смотреть в контексте… Представьте, как там действуют повстанцы”.

евроньюс:

“Но эти данные приводит ООН”.

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Я не думаю, что эти данные были достаточно хорошо проверены ООН, потому что там нет наблюдателей ООН. К сожалению. И это одна из проблем – в этой стране нет наблюдателей ООН. Поэтому эти цифры – ошибочны. Их повторяют те люди, которые хотят, чтобы ситуация в Йемене оставалась такой же плохой, как сегодня. Есть силы, заинтересованные в том, чтобы Йемен оставался ослабленным государством”.

евроньюс:

“А кто заинтересован в том, чтобы Йемен оставался таким?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Те люди, которые поддерживают этих повстанцев. Я это четко вижу. Иран заинтересован в том, чтобы сохранить Йемен как ослабленное государство, чтобы они могли его контролировать через повстанцев. И это та реальность, которой люди не видят.

Люди слышат о некоторых вещах, заходят в интернет, видят ложные цифры и повторяют их по цепочке. Нет единого отчета Организации Объединенных Наций, касающегося ситуации в стране. Вы можете с уверенностью утверждать, что там есть наблюдатели?”

евроньюс:

“Но там есть активисты…”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“И это дает нам искаженную картину положения вещей, потому что у активистов есть свои мотивы. Существует правительство, признанное международным сообществом, они могут связаться с этим правительством. У правительства есть свои люди на местах, есть йеменцы, которые работают в стране и могут давать подобные свидетельства. Поэтому мы не будем обсуждать это число. Я думаю, что на самом деле все не так. Мы признаем, что в Йемене кризис и работаем над его разрешением. Как я уже говорил, мы выделили на это полтора миллиона долларов. Не думаю, что какая-либо другая страна сделала такое.

Вместо того, чтобы критиковать коалицию, мы просим людей присоединиться к нам и предпринять все необходимое для сокращения человеческих страданий, а не критиковать нас в средствах массовой информации”.

евроньюс:

“Как разрешить этот кризис? Как закончить этот конфликт?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Мы работаем по трем различным направлениям: во-первых, мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций по достижению политического урегулирования.

И это обсуждение ведется между йеменцами, переговоры ведутся между йеменцами с целью вернуть мир и стабильность. Мы поддерживаем действия специального представителя ООН в Йемене. Мы желаем ему удачи и больших успехов в его миссии. Мы также работаем над тем, чтобы уменьшить страдания, о которых вы говорите”.

евроньюс:

“Вы пытаетесь уменьшить страдания? Но как?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Находясь там, на месте, и работая с людьми”.

евроньюс:

“Но если в то же время авиация Саудовской Аравии проводит бомбардировки…”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Вы продолжаете меня перебивать… В первую очередь, мы работаем в районах, находящихся под контролем правительства и где уже безопасно. Где люди могут жить нормально и иметь еду, медицинскую помощь, воду и услуги. Для этого у нас есть тот самый общий план – на полтора миллиона долларов. Во-вторых, мы работаем с НПО и международными организациями – Всемирной продовольственной программой, Управлением по координации гуманитарных вопросов – для облегчения их работы на местах”.

евроньюс:

“Вы сами сказали, что хотите политического урегулирования, вы хотите, чтобы йеменские партии сели за стол переговоров. Но если в небе и дальше будут летать самолеты и бомбить людей, как они смогут сесть за стол переговоров? Может быть, для начала нужно прекратить боевые действия?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Думаю, вы не внимательно слушали мои объяснения. В небе нет истребителей, которые бомбят население. Идет военная кампания, направленная на борьбу с повстанцами, в соответствии с международными законами, и мы соблюдаем эти законы. Вы продолжаете интервью, повторяя одно и то же. Вы никогда не были в Йемене, вы никогда его не видели, у вас нет свидетелей, но вы пытаетесь перевернуть некоторые вещи. А я пытаюсь исправить эту картину для вас и для зрительской аудитории.

Что мы делаем в Йемене? Мы действуем против повстанцев. Мы соблюдаем те же стандарты, которых мы придерживались, когда сотрудничали с международным сообществом в коалиции против Исламского государства в Мосуле и Ракке. Наши ВВС сотрудничали с другими ВВС коалиции против ИГИЛ на основании тех же стадартов. Почему в одном случае считается, что это нормально, а в другом говорят, что мы бомбим население?

Позвольте мне сказать: вы видите, что повстанцы укрываются в больницах, школах, жилых районах, и насколько это усложняют ситуацию. Но мы принимаем этот вызов, потому что мы должны вывести йеменцев из этой ситуации. Мы не можем сдаться. Если мы сдадимся, все закончится “Хезболлахом” в Йемене”.

евроньюс:

“Третья годовщина этого конфликта совпала с первым официальным визитом Мухаммеда бин Салмана в Соединенные Штаты в качестве наследного принца Саудовской Аравии. Саудовские чиновники и их американские коллеги обсуждали вопросы об усилиях по обеспечению стабильности в Бахрейне и в во всем регионе. Как вы планируете это делать?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Мы не планируем, мы уже сейчас это делаем. Мы работаем по трем направлениям в регионе. Во-первых, мы продолжаем поддерживать стабильные страны, их бюджет, их правительства, чтобы быть уверенными, в том, что они смогут противостоять и будут способны бороться с терроризмом в регионе. Во-вторых, мы стараемся минимизировать дестабилизацию государств, и это касается тех стран, которые вы упомянули: Бахрейна, Египта, Судана и других… Мы стремимся к восстановлению стабилиности в этих странах и стараемся поддерживать их правительства через их экономику и их бюджеты. В-третьих, когда мы имеем дело с крупным кризисом, как это произошло в Йемене, стране-заложнице государственного переворота, мы пытаемся принести туда мир и стабильность. Вот что мы делаем”.

евроньюс:

“Можно ли достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без участия Ирана?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Когда государства становятся членами Организации Объединенных Наций, они заключают соглашение, охватывающее все страны-участницы. Оно предусматривает соблюдение и уважение международного права. Если страна хочет быть частью этого сообщества, но отказывается соблюдать международное право, международные соглашения и не уважает суверенитет других государств, возникает проблема. Сегодня на Ближнем Востоке есть страна, которая заявляет в своей Конституции, что она хочет перенести революцию на все остальные страны.

Франция стала одной из жертв иранского режима. Затем настал черед Соединенного Королевства с нападением на его посольство. Потом было нападение на ночной клуб в Берлине. Так что от иранского режима пострадала не только его страна. К сожалению, те люди, которые были задействованы в тех операциях, сейчас занимают министерские посты и ведут диалог с другими странами.

Что мы обсуждаем сегодня с нашими друзьями и партнерами? Мы говорим о том, что сначала нужно пересмотреть ядерное соглашение и исправить его, потому что в нем есть ошибки. Во-вторых, то, что они подписали соглашение, еще не означает, что у них развязаны руки в этом регионе и они могут дестабилизировать его.

Поэтому мы сказали нашим друзьям – сегодня мы на линии фронта, завтра будет ваша очередь. Так что либо мы работаем вместе, чтобы сдержать этот режим и оттеснить его к его границам, либо мы будем страдать от последствий. И среди этих последствий – Йемен, Ирак, Сирия, Ливан”.

евроньюс:

“Саудовская Аравия в настоящее время проводит крупные реформы. Наследный принц Бин Салман возглавляет масштабную борьбу с коррупцией, происходят изменения в экономике, это имеет важное значение для всего региона. Не слишком ли много этих изменений? И можно ли все это сделать сразу?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Как я уже говорил, мы работаем в соответствии с двумя планами – внутренним и международным. Один будет поддерживать другой. Если мы сохраним процветающую экономику, мы сможем помочь. Если у нас будут трудности, тогда не сможем.

В то же время мы продолжаем привлекать наших партнеров в регионе для достижения успеха. Я думаю, нам удалось значительно сократить нестабильность в Египте, в Бахрейне. Мы продолжаем работать над этим и делаем все необходимое, чтобы преуспеть в реализации нашей программы “Видение-2030”.

евроньюс

“Ваша программа “Видение-2030” включает реформы, которые затрагивают женщин, отношения Саудовской Аравии с исламом. А как насчет социальных прав? Вождение – это, конечно, важно, но как насчет других прав – свободы выражения мнений, свободы слова? Если кто-то сегодня не согласен с правительством, может ли он об этом сказать? Сможет ли он сказать об этом в 2030 году?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Как вы сказали, у нас много дел. Мы не можем делать все одновременно. К модернизации, реформированию общества нужно идти постепенно. Слишком быстрые изменения могут вызвать негативные последствия. Мы реформируем то, о чем вы сказали, изучим вопросы, связанные с религией, и будем следить за реакцией общества на эти изменения.

Те вещи, о которых вы упомянули, мелочи. Но они демонстрируют намерение его величества короля и его правительства постепенно двигаться к изменениям. Уверяю вас, мы не проводим изменения потому, что хотим удовлетворить людей. Мы меняемся, потому что хотим осуществить наши мечты. Мы не хотим тратить время в бесконечной погоне за нашими мечтами. Мы хотим их реализовать”.

евроньюс:

“После США наследный принц бин Салман отправляется в Европу. Что он будет искать? Союзников? В каких областях?”

Ахмад Хассан Мохаммад Ассири:

“Я думаю, что если вы посмотрите на карту, то увидите, что наше королевство – одно из ведущих по числу союзников, мы находимся в первой пятерке. Мы дружим со всеми странами. У нас почти не бывает споров, а если какие-то и случаются, мы разрешаем их путем диалога, в соответствии с международным правом. Так что мы дружим со всеми странами. И когда мы посещаем другие государства, это укрепляет такие отношения. Франция, Великобритания, США являются нашими партнерами с момента создания Королевства. Поэтому нам нужно говорить с ними, обмениваться идеями, обсуждать те вещи, которые вы затрагиваете в ваших вопросах.

Если мы будем работать вместе, дискутируя, обмениваясь идеями, интеллектом, опытом, мы сможем добиться успеха вместе. Такой диалог является целью нынешнего визита наследного принца в США, Великобританию и Францию”.