Преодолевая себя: марафон на инвалидной коляске

Пабло Роасу 18 лет. Живет он в Севилье. Когда мальчик только родился, ему поставили диагноз “детский церебральный паралич” и “синдром Веста”. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Пабло любит участвовать в марафонах вместе со своим отцом Хосе Мануэлем, школьным учителем.

“Пабло – это ангел, который спустился к нам на землю. Ангел, у которого есть много ограничений. Он занимается с физиотерапевтами, логопедом, ходит в спецшколу. Но все это нас самих учит летать – летать намного выше, чем мы могли ожидать”.

José Manuel y Pablo Roas finalizan el #ZurichMaratonSevilla18 de manera extraordinaria. ¡Orgullosos de vosotros! pic.twitter.com/tJ5WIDVer9 — IMD Sevilla (@IMDSevilla) February 25, 2018

Пабло и Хосе Мануэль пробежали вместе шесть марафонов: три в Севилье, два в Мадриде и один в Нью-Йорке, В 2015 году молодой человек и его отец получили две награды – от журнала SportLife и газеты La Razon. Еще у них есть особый приз от организаторов Мадридского марафона. А в 2017 году Пабло и его отец даже были номинированы на премию Принцессы Астурийской в категории “Спорт”.

“Пабло так преображается во время марафона. Это чудо! В эти минуты я в буквальном смысле становлюсь его ногами, а он – моим сердцем”.

На 34 километре пришлось сделать остановку. У Хосе Мануэля судорогой свело ноги. Обычно, если такое и случается, то намного позже. Мужчине делают массаж. Недавно он получил травму, и потому не мог тренироваться в полную силу. Впрочем, Хосе Мануэль не сильно переживает из-за случившегося. Для него важно совсем другое.

“Я хочу насладиться этими соревнованиями вместе со своим сыном”.

Зрители горячо поддерживают Пабло и его отца. Молодой человек не может сдержать эмоций. Он кричит от радости.

Пабло и Хосе Мануэль подбегают к финишу. Марафон преодолен за 5 часов и 18 минут.

“Достичь цели вместе с Пабло – это значит исполнить мечту. Мы хотели вдвоем пережить приключение”.