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Facebook отвечает на критику

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Facebook отвечает на критику

Facebook отвечает на критику
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Американская компания Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности. В соцсети появится меню с несколькими "быстрыми клавишами". Через него пользователи смогут добавить дополнительные уровни защиты своей учетной записи, просматривать и удалять поисковые запросы. Также в Facebook появится новый инструмент для доступа пользователей к их данным.

Компания оказалась в центре скандала после того, как газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook. Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за произошедшее и обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей.

Агентства • AFP, RWS, TASS

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