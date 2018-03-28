Американская компания Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности. В соцсети появится меню с несколькими "быстрыми клавишами". Через него пользователи смогут добавить дополнительные уровни защиты своей учетной записи, просматривать и удалять поисковые запросы. Также в Facebook появится новый инструмент для доступа пользователей к их данным.
Facebook отвечает на критику
Facebook отвечает на критику
Компания оказалась в центре скандала после того, как газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook. Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за произошедшее и обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей.