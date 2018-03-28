Европарламент вел секретные переговоры с КНДР

Секретные переговоры с КНДР, с целью убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы, вели депутаты Европаhламента. Об этом стало известно в среду. Инициативную группу возглавлял британский консерватор Нирж Дева. По его словам, за последние 3 года в Брюсселе состоялись 15 встреч с высокопоставленными северо - и южнокорейскими чиновниками.