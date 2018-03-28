ЕС и НАТО создают "военный Шенген"

Евросоюз обнародовал в среду план быстрой переброски по своей территории войск. Такую способность совместной обороны на случай конфликта с Россией считает жизненноважной НАТО. Обе организации хотять создать своего рода “военный Шенген” для перемещения солдат без пограничных формальностей. К требованиям боевой техники придётся приспособить дороги.

«Мы обеспечим наиболее эффективное использование инвестиций, - сказала еврокомиссар по вопросам транспорта Виолета Булц.- Мы в ЕС объединяем наши приоритеты и усилия, чтобы создать надлежащую инфраструктуру для всего Союза. В будущем нам придётся согласовать эти наши стратегии с НАТО".

Особенно уязвимыми чувствуют себя страны северо-востока ЕС. Своими прошлогодними учения Запад Россия продемонстрировала НАТО более высокую мобильность своих сил в регионе. Специалист по европейской безопасности, считает, что новые объекты транспорта будут иметь двойное назначение:

«Стоимость не слишком возрастёт, просто при стрительстве шоссе и железных дорог будут учитываться военные потребности, - сказал Свен Бископ. - Но мы не собираемся строить дороги специально только для военных ".

В Польше дорожное строительство уже идёт с большим размахом. При переброске туда американского батальона из немецкого порта несколько боевых машин протаранили мосты, которые оказались ниже, чем предполагали в НАТО. Пять единиц повреждённой бронетехники пришлось оставить в Германии.