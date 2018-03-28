Третий, завершающий день голосования на президентских выборах, начался в Египте. Как и в предыдущие дни, избирательные участки открылись в 9 утра по местному, 10.00 по московскому времени.
Президентские выборы: день третий, завершающий
Президентские выборы: день третий, завершающий
В списках для голосования - около 60 миллионов граждан. В провинциях этой одной из самых населенных мусульманских стран мира работают более 13 тысяч избирательных комиссий.
В избирательном бюллетене две фамилии: действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, выдвинувшего свою кандидатуру на второй срок, и главы партии "Аль-Гад" Мусы Мустафы Мусы.Аналитики считают его чисто технической фигурой, призванной создать видимость альтернативы.
В связи с этим явка на выборах - главная забота властей. Накануне никакой статистики по явке опубликовано не было.
Четыре года назад на президентских выборах явка за 2 дня составила 37 %, вследствие чего власти продлили голосование еще на один день, добившись результата в 47,5 %.
Выборы президента Египта проходят без нарушений, заявили в свою очередь международные наблюдатели. Мониторинг за ходом голосования осуществляют 54 местных и девять иностранных неправительственных организаций, а также 18 тысяч судей. Результаты голосования должны быть объявлены 2 апреля.