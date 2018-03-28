Непотопляемый Тулеев: что ждет губернатора?

Трагедия в Кузбассе поставила серьезные вопросы перед властями региона. Многие кемеровчане уверены, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли более 40 детей и два десятка взрослых, стал результатом халатности властей.

В этой связи в ходе прошедших на этой неделе манифестаций в Кемерове неоднократно звучали призывы к отставке областной верхушки и лично губернатора Амана Тулеева.

Впрочем, сам Тулеев причин уходить с поста пока не видит. Вместо этого он отправил в отставку своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

Губернатор посетовал, что власти области подвергаются травле. "Страшно просто раскачивают ситуацию, - заявил Тулеев в своем видеообращении в среду. - Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон".

Напомним, что ранее Тулеев назвал "бузотерами" вышедших с протестами в Кемерове людей, в числе которых были и родители погибших детей.

Непотопляемый Тулеев?

Вся карьера Тулеева неразрывно связана с Кузбассом. Именно в этом регионе он начал свое политическое восхождение.

В 1997 году Тулеев одержал победу на местных выборах и стал губернаторм Кемеровской области. В 2000 году он баллотироался уже на президентских выборах. Однако показал лишь четвертый результат - президентом стал Владимир Путин. При этом именно Путин в 2005 году в первый раз продлил полномочия Тулеева на посту губерантора.

Впоследствии глава государства неоднократно продлевал его полномочия. А в 2015 году Тулеев вновь был переизбран на губернаторский пост.

Даже несмотря на проблемы со здоровьем, Тулеев на протяжении нескольких лет фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов Российской Федерации по версии некоммерческого "Фонда развития гражданского общества". За ним закрепился имидж незаменимого руководителя.

При этом практически ровно 8 лет назад - в мае 2010 года - при Тулееве произошла еще одна серьезная трагедия: взрыв на шахте "Распадская", когда погибли более 40 горняков. И уже тогда в адрес властей области звучали обвинения в преступной халатности.