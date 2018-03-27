Белый дом отрицает связь Трампа с порноактрисой

Белый дом утверждает, что у президента США Дональда Трампа не было интимной связи с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, выступающей под псевдонимом Сторми Дэниелс. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, Трамп не верит ни одному из заявлений, прозвучавших в интервью телекомпании CBS, в том числе и об угрозах в адрес Клиффорд.