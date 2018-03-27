Белый дом утверждает, что у президента США Дональда Трампа не было интимной связи с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, выступающей под псевдонимом Сторми Дэниелс. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, Трамп не верит ни одному из заявлений, прозвучавших в интервью телекомпании CBS, в том числе и об угрозах в адрес Клиффорд.
Белый дом отрицает связь Трампа с порноактрисой
Белый дом отрицает связь Трампа с порноактрисой
Радж Шах, пресс-секретарь Белого дома: "Президент решительно, очевидно, последовательно отрицал эти утверждения, и единственным человеком, ведущим себя непоследовательно, является тот, кто выступает с такими утверждениями".
Bнтервью на канале CBS посмотрели рекордное за 10 лет число зрителей — около 22 миллионов.
Между тем Стефани Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против адвоката президента США Майкла Коэна, назвавшего ложью ее заявление об интимной связи с политиком.