Мифология и поп-арт... Нью-йоркский художник Скутер ЛаФордж, вдохновленный классической поэмой приписываемой древнегреческому поэту Гомеру, представляет свои работы в лондонской Jealous Gallery. Куратор выставки - популярный американский диджей и близкий друг ЛаФорджа - Сет Трокслер.
"Одиссея" Скутера ЛаФорджа
"Одиссея" Скутера ЛаФорджа
Сет Трокслер, музыкант: "Работа Скутера это нечто, что мне по-настоящему знакомо. Мы оба обращаемся к коллективной памяти и ностальгии, и затем переосмысливаем все на свой лад. Может быть в какой-то степени причудливый, искаженный, странный..."
Скутер ЛаФордж, художник: "Одиссея", как вы знаете, поэма Гомера, который был слепым. Создана она в восьмом веке до нашей эры. Кто знает, что за историю он декламировал? Я уверен все это изменялось миллиарды раз. Ну, а это - моя версия."
На картинах и гравюрах ЛаФорджа - персонажи греческой мифологии и образы, относящиеся к Нью-Йорку восьмидесятых. Выставку художника в Лондоне можно посетить до 10 апреля.