Сотни такси (около 650, по данным полиции) заполнили во вторник Брюссель и подъезды к нему, протестуя против проекта реформы регионального правительства, который таксисты считают благоприятным для их конкурентов из службы "Убер". Это вызвало транспортный коллапс в бельгийской столице.
Таксисты Брюсселя протестуют против реформы
Таксисты Брюсселя протестуют против реформы
"Это ненормально, несправедливо, - возмущается дипломат, который не может подъехать на машине к своему посольству. - Несправедливо, потому что мы тоже работаем, нам нужно ездить по улицам, ездить на работу. Я не попал сегодня на работу из-за этой демонстрации".
Бельгийская федерация такси осуждает реформу. Выдача лицензий лично водителям, а не таксопаркам, считает она, рушит систему, в которой таксисты работают за зарплату. А это 70% из более чем тысячи брюссельских таксистов.
"За три года наша зарплата сократилась на 30-40%, мы больше не можем платить налоги, аренду жилья", - сокрушается один из водителей такси.
Но многим "Убер" нравится больше, чем традиционное такси. Вот мнение пассажира:
"Приложение "Убер" предлагает более качественный сервис, чем такси, в том смысле, что к нему больше доверия, мы знаем, кто нас повезет. Часто это дешевле, и мы можем отслеживать маршрут".
Наш корреспондент вызывает по смартфону машину "Убер". Ждать долго не пришлось, водитель любезен.
Фернандо Редондо работает одновременно на платформах службы лимузинов и "Убер".
"Каждая наша поездка, будь то через "Убер" или другую платформу, - отмечает он, - регистрируется, и государство знает, сколько мы заработали за год. В такси такого нет".
Компания "Убер-Бельгия" уверена, что предлагаемая реформа позволит улучшить систему транспорта в Брюсселе, который занимает одно из первых мест в Европе по уличным пробкам.