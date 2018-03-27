Таксисты Брюсселя протестуют против реформы

Сотни такси (около 650, по данным полиции) заполнили во вторник Брюссель и подъезды к нему, протестуя против проекта реформы регионального правительства, который таксисты считают благоприятным для их конкурентов из службы "Убер". Это вызвало транспортный коллапс в бельгийской столице.

"Это ненормально, несправедливо, - возмущается дипломат, который не может подъехать на машине к своему посольству. - Несправедливо, потому что мы тоже работаем, нам нужно ездить по улицам, ездить на работу. Я не попал сегодня на работу из-за этой демонстрации".

Бельгийская федерация такси осуждает реформу. Выдача лицензий лично водителям, а не таксопаркам, считает она, рушит систему, в которой таксисты работают за зарплату. А это 70% из более чем тысячи брюссельских таксистов.

"За три года наша зарплата сократилась на 30-40%, мы больше не можем платить налоги, аренду жилья", - сокрушается один из водителей такси.

Но многим "Убер" нравится больше, чем традиционное такси. Вот мнение пассажира:

"Приложение "Убер" предлагает более качественный сервис, чем такси, в том смысле, что к нему больше доверия, мы знаем, кто нас повезет. Часто это дешевле, и мы можем отслеживать маршрут".

Наш корреспондент вызывает по смартфону машину "Убер". Ждать долго не пришлось, водитель любезен.

Фернандо Редондо работает одновременно на платформах службы лимузинов и "Убер".

"Каждая наша поездка, будь то через "Убер" или другую платформу, - отмечает он, - регистрируется, и государство знает, сколько мы заработали за год. В такси такого нет".

Компания "Убер-Бельгия" уверена, что предлагаемая реформа позволит улучшить систему транспорта в Брюсселе, который занимает одно из первых мест в Европе по уличным пробкам.