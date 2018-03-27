Напряжённость в Косове

Сербы северных районов Косова блокирует ключевую дорогу, связывающую их с Приштиной; в самопровозглашённой республике распалась правительственная коалиция: из неё вышла партия "Сербский список" - возмущение вызвано спецоперацией в Косовска Митровице - анклаве с сербским населением.

В понедельник вооружённый полицейский спецназ с применением шумовых гранат и слезоточивого газа задержал здесь сербского правительственного чиновника Марко Джурича - главного переговорщика между Белградом и Приштиной в диалоге под эгидой ЕС. Во время встречи с косовскими сербами его силой вывели из зала и увезли в Приштину, где под улюлюканье косовских албанцев повели в наручниках в полицейский участок, а затем выдворили в Сербию.

В Приштине заявили, что Джурич находился в Косовска Митровице нелегально, въезд ему был запрещён из-за "оскорбительных заявлений о Косове", независимость которого тот не признаёт.

"Мы узнали, что господин Джурич находится в Косове и собирается встретиться с населением некоторых районов. Мы отправились на место собрания и столкнулись с серьезным сопротивлением у входа. Несмотря на это полиция выполнила предписание косовского правительства и задержала Джурича", - заявил представитель полиции Баки Келани.

Инцидент, который в Белграде восприняли как "запугивание сербов Косова", грозит новым ростом напряжённости. Президент Сербии Александр Вучич назвал задержание чиновника "грубой провокацией", а полицейских - "бандитами" и "террористами". Он заявил, что безоружных сербов избивали прикладами, несколько человек получили серьёзные ранения.

"Они арестовали Марко Джурича. Почему? Наверное, потому, что (...) он не согласен с решением большинства западных стран признать независимость Косова", - сказал Вучич. Он напомнил, что по договорённости между Белградом и Приштиной подразделения косовской полиции не имеют права действовать в северных районах анклава, где компактно проживают сербы.

Сербия суверенитет своего автономного края, провозгласившего независимость в одностороннем порядке, не признаёт. Но под давлением Брюсселя идёт на нормализацию отношений с властями Приштины, чтобы продвинуть переговоры по вступлению в ЕС.

Евросоюз призвал стороны не прерывать диалог из-за инцидента с Джуричем.