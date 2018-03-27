Яхтсмен пропал без вести во время кругосветной регаты

Британский яхтсмен Джон Фишер из команды Sun Hung Kai/Scallywag пропал в Южном океане во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race.
47-летний спортсмен упал за борт на расстоянии полутора тысяч морских миль к западу от мыса Горн. Как сообщили организаторы на Фишере был спасательный жилет, однако найти яхтсмена так и не удалось. В кругосветной регате он принимал участие впервые.
"Остальные члены команды вели поиски в течение нескольких часов, однако учитывая обстоятельства, приняли решение прекратить их. Это очень печальное известие для всех нас и, в первую очередь, для семьи Джона Фишера. Вся команда выражает соболезнования", - сообщил председатель регаты Ричард Брисиус.
Всего в кругосветной регате Volvo Ocean Race принимают участие 7 команд. Отметим, что это уже не первое трагическое происшествие на этой регате. В январе этого года одна из яхт столкнулась с рыболовецкой лодкой неподалеку от Гонгконга. Один из рыбаков впоследствии скончался.