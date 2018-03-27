Россияне - о высылке дипломатов

Высылка рядом стран Запада российских дипломатов в связи с делом Скрипалей в центре внимания мировых СМИ. Официальные лица за рубежом и в России по этому поводу уже высказались. А вот мнение россиян, с которыми на улицах Москвы побеседовала корреспондент euronews Галина Полонская.

Борис: "Его (Скрипаля) наши не травили. Где он проживал в Англии - там в Англии и творится все это безобразие. Зачем сваливать на Россию? Зачем они высылают дипломатов? Они сами себе наносят ущерб. Не нам, а себе."

Юрий: "Я возмущен таким поведением. В первую очередь (поведением) Великобритании и остальных союзников, потому что нет никаких доказательств. Ответим и мы. И им будет не легче от этого. Поэтому все нормально будет. "

Владислав: "Это политические игры, и понятное дело, что каждая страна ищет свою выгоду."

Галина Полонская, euronews:

"Москва категорически отвергает обвинения в причастности к отравлению Скрипалей, а массовую высылку российских дипломатов называет провокационным жестом. В прессе пишут о кризисе дипломатии. На первый план выходит вопрос, сможет ли в предлагаемых обстоятельствах все же состояться ранее анонсированная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа".