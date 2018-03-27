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Мера за меру

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Мера за меру

Мера за меру
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Австралия, страна - член британского Содружества - объявила о высылке двух российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ответственность за происшедшее Лондон возлагает на Россию.

В понедельник соответствующие министерства Германии, Франции, Польши и Канады заявили, что каждое из этих государств высылает по четыре дипломата. Из Испании, Нидерландов, Дании и Италии высылается по два дипломатических сотрудника.

Хорватия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату. Албания и Норвегия, страны, не входящие в ЕС, также высылают дипломатов.

Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов.

Вашингтон высылает 60 дипломатов и закрывает консульство России в Сиэттле.

По словам Раджа Шаха, представителя Белого Дома, "к такому шагу привело отравление в Солсбери, которое мы считаем наглым, недопустимым и абсолютно безответственным. Это поставило под угрозу жизнь не только двух пострадавших, но и обычных жителей, совершенно невинных людей. Мы и наши союзники не можем принять такое поведение и оставить его без ответа".

Свой ответ дал Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН.

"Это чрезвычайно недружественный шаг. Наш посол уже заявил свой протест Государственному Департаменту. Мы не собираемся в данном случае молчать", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

Москва, которая отрицает любую причастность к делу Скрипаля, уже заявила, что будут предприняты зеркальные меры.