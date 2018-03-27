Карлес Пучдемон: в ожидании экстрадиции

С этого момента и начинается процедура экстрадиции политика по запросу Испании, верховный суд которой выписал ордер на арест Пучдемона и шестерых его соратников.

Поскольку Пучдемон был задержан на территории земли Шлезвиг-Гольштейн, то и вопрос его выдачи Мадриду находится в ее юрисдикции. Власти Испании должны предоставить немецкой прокуратуре все необходимые документы по делу Пучдемона, а та обязана проверить, есть ли условия для экстрадиции.

Об деталях - Георг-Фридрих Гюндже, прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн: "Мы находимся в самом начале процедуры экстрадиции, мы будем проверять, возможна ли его передача Испании, этим будет заниматься бюро генерального прокурора Шлезвиг-Гольштейн, а принимать решение по экстрадиции будет верховный суд федеральной земли".

Мадрид выдвигает против Карлеса Пучдемона обвинения в организации мятежа и в превышении полномочий.

Пауль Бекаэрт, бельгийский адвокат К. Пучдемона, сообщил, что "разговаривал со своим испанским коллегой, работающим по этому делу. У него была возможность поговорить с нашим клиентам, который полностью сохраняет присутствие духа".

Карлес Пучдемон был задержан на территории Шлезвиг-Гольштейн в воскресенье. Накануне появились сообщения, что это задержание - возможное следствие того, что испанские правоохранители сообщили своим немецким коллегам о том, что каталонский политик проследует в Брюссель через Германию.