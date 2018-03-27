Vote Leave, поддерживающая во время кампании Brexit выход Британии из ЕС, могла быть связана с Cambridge Analytica, которую обвиняют в утечке персональных данных пользователей Facebook.
Ошибка или преступление?
Ошибка или преступление?
Эти обвинения были выдвинуты Шахмиром Санни, работавшим в качестве волонтера на Vote Leave и имевшим доступ к конфиденциальной внутренней переписке, как и к финансовым документам.
О своих выводах Санни заявил в интервью еженедельнику Observer. По его словам, те деньги, что жертвовались на поддержку выхода Британии из ЕС, были затем отправлены сетевым компаниям якобы в виде платы за оказанные услуге, сами компании - де-факто это зарубежные филиалы Cambridge Analytica.
Общий объемом перекаченных средств составил около 625 тыс. фунтов ( это 715 тыс. евро) . Британские законы, касающиеся работы предвыборных штабов и кампаний, запрещают подобную координацию, а также и ограничивают объем пожертвований. Судя по всему, как отмечают СМИ, Cambridge Analytica могла эти правила нарушить.