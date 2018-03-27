Успешное развитие польского производства

Польша является одним из основных направлений прямых иностранных инвестиций в Евросоюзе. Международные компании говорят, что это происходит благодаря квалифицированной рабочей силе, снижению издержек производства и благоприятной для бизнеса среде. А как насчет польских компаний?

Эту программу мы начинаем с поездки в город Люблин, на юго-востоке страны. Здесь компания Ursus производит автобусы и тракторы как для внутреннего, так и для международного рынка. В ней трудятся около 1000 сотрудников. Ежегодно с конвейеров сходит 6 тысяч тракторов и 100 автобусов, предназначенных для польского рынка. Почти все они электрические. Среди экспортных наравлений – страны Европы и Африки. Одна из последних моделей – автобус, работающий на водороде.

Крис Бернс, журналист: “Моника, расскажите нам об инновациях, начиная с этого водородного автобуса, который находится прямо за вашей спиной”.

Моника Коско, вице-президент компании Ursus:

“Это главная новинка. А вообще, мы производим и электрические автобусы, и троллейбусы, и традиционные автобусы”.

Крис Бернс: “И у вас есть заводы за пределами Польши”.

Моника Коско:

“В прошлом году мы подписали контракт в Замбии на 100 миллионов долларов. Наша стратегия заключается в создании прочных и надежных тракторов с более низкой стоимостью обслуживания и более низкой стоимостью запчастей”.

В городе Мелеце мы открыли для себя так называемую “Авиационную долину Польши”. Она была центром производства самолетов более 80 лет. Компания с одноименным названием была приобретена группой “Сикорски”, подразделением Lockheed-Martin, сочетающей польское и американское ноу-хау. Это одна из международных компаний, инвестировавших в этот сектор. В ней работают тысяча восемьсот сотрудников.

PZL

“Авиационная долина” образовалась в конце 30-х годов, когда польское правительство решило разместить в этом регионе свою авиапромышленность. Она действует и сегодня. Здесь работают более 150 различных компаний, связанных с аэрокосмической промышленностью. Только на нашем заводе в настоящее время работают почти 1800 сотрудников. Мы связаны с сотнями местных поставщиков и очень довольны. Мы по-прежнему наблюдаем позитивный экономический рост в Польше. Аэрокосмическая промышленность продолжает расти как в коммерческом, так и в военном плане”.

По возвращении в Варшаву мы узнаем о том, как Польша стремится привлечь еще больше инвестиций и увеличить объемы экспорта. Польское агентство по инвестициям и торговле, располагающее тремя десятками офисов по всему миру, планирует удвоить экспорт к концу года.

Крис Бернс: “Войцех, какие секторы в Польше наиболее интересны в плане экспорта?”

“У нас есть немало вещей, которые исторически сложились в Польше. Это машиностроение, много электрооборудования. То есть работает и старая, и совершенно новая экономика. Это ай-ти, информационно-коммуникационные технологии, программное обеспечение, много игровых продуктов, которые мы успешно продавали последние несколько лет. В настоящее время наша цель состоит в том, чтобы поощрять к этому еще больше компаний в Польше. Малые и средние предприятия, по польским меркам, скорее средние, чем малые, но это наш толчок. Мы много работаемнад внедрением инструментов Министерства экономического развития, которое разработало концепцию единого окна. Польское агентство по инвестициям и торговле – это канал распространения всех стимулирующих мер правительства, а также инструментов финансирования через прямые иностранные инвестиции. В этом заключается наш новый комплексный подход”.

Еще один источник польского экспорта – сектор ай-ти. JCommerce – это развивающийся стартап, расширяющий операции как в Польше, так и за рубежом. Компания предоставляет ай-ти-решения широкому кругу клиентов.

Крис Бернс: “Что вы предлагаете другим компаниям?”

Петр Зигула, генеральный директор JCommerce:

“Услуги по развитию. Мы предлагаем им командный лизинг. Мы просто открываем командные расширения, которые помогают им предоставлять их услуги или создавать собственное программное обеспечение”.

Крис Бернс: “Почему бы мне не обратиться за этим в Индию, ведь там дешевле, не так ли?”

Петр Зигула:

“Об этом ведутся дискуссии, но мы говорим о качестве. Для наших клиентов, особенно – европейских, очень важно, что мы находимся в Европейском Союзе, в самом сердце Европы. Им близок наш подход и устраивают недорогие рейсы”.

Еще один стартап действует в сфере финансов. Он также объединил местные и международные ноу-хау. В этом небоскребе работает молодой норвежец. Его компания связывает потребителей с кредиторами по всему миру.

Крис Бернс: “В чем выгода того, что вы обосновались именно здесь?”

Рене Скафлестад, основатель и генеральный директор LiberFinance:

“Это окупается, потому что какое-то влияние на ситуацию оказал “брексит”, да и сейчас оказывает. Многие поляки возвращаются из Великобритании и из других европейских стран. Люди, которые выросли здесь, обладают огромными талантами. У них, конечно, польская культура, но они уже пожили за границей. И Польша действительно поощряет международные компании, привлекает их приехать сюда, создавать здесь бизнес. И сделать это довольно просто”.