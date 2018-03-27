Антиутопия будущего, виртуальная «глубина» и поп-культура минувших десятилетий: на экраны вышел новый приключенческий фильм Стивена Спилберга — «Первому игроку приготовиться».
Фильм по «самой гиковской книге»
Фильм по «самой гиковской книге»
Книгу, по которой фильм снят, называют «самой гиковской в мире»; произведение построено почти исключительно вокруг отсылок к фильмам и играм прошлого. Ленты самого Спилберга там тоже упоминаются. Перенося книгу на экран, режиссёр почти отказался от самоцитирования, но обещал сохранить дух произведения:
«Это возвращение в то время, когда я снимал „Парк юрского периода“ и „В поисках утраченного ковчега“. Это фильм для зрителей. Я часто говорю, что снимал его не с режиссёрского кресла, а из зрительного зала».
Станет ли «самым гиковским в мире» фильм по книге-бестселлеру — российские зрители узнают уже в пятницу.
Российская премьера перенесена из-за траура по событиям в Кемерове.