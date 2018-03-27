Филиппины: протесты против Дутерте

Сотни демонстрантов вышли на акцию протеста в столице Филиппин Маниле. Манифестанты обвинили президента страны Родриго Дутерте и его администрацию в политике, которая по мнению протестующих, направлена против бедных и неимущих филиппинцев. Участники шествия высказали недовольство относительно работы судебной системы и повышения налогов. "Нынешняя администрация для бедных жителей городов, пожалуй, самая худшая", - сказал репортерам один из участников протеста, - "Бедняки не только страдают из-за того, что у нх нет работы и они лишились своих домов. Люди теряют свои жизни. Именно в среде городской бедноты случаются расправы и убийства без суда и следствия."