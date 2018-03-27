В Париже два человека помещены под стражу в рамках расследования убийства, которое связывают с антисемитизмом.
Парижское убийство связывают с антисемитизмом
Парижское убийство связывают с антисемитизмом
Несколько дней назад 85-летнюю Мирей Канол нашли мёртвой в подожжённой квартире. На её теле обнаружили 11 ножевых ранений. Один из задержанных живёт в том же доме. СМИ сообщают, что она обращалась в полицию с жалобами на соседей, угрожавших её сжечь.
Оба подозреваемых имеют уголовное прошлое, и первоначально следствие не связывало убийство с антисемитизмом. Но теперь это основная версия.
Франсис Калифа, председатель Совета еврейских организаций Франции:
«Ужас и изумление вызывает тот факт, что 2018 году могут твориться подобные вещи — 85-летнюю еврейку жестоко убивают в собственном доме: её зарезали, а квартиру подожгли. Мы ожидаем, что расследование будет прозрачным и вскроет факты этого преступления».
С осуждением преступления выступило французское руководство; президент Эмманюэль Макрон уверил сограждан в своей решимости бороться с антисемитизмом.
В Париже на среду запланирован «Белый марш» в память о погибшей.