Власти Германии разрешили строительство "Северного потока - 2". Речь идет об участке газопровода протяженностью 31 км. Он будет проложен в исключительной экономической зоне ФРГ по дну Балтийского моря.
"Северный поток-2": Германия дает "зеленый свет"
"Северный поток-2": Германия дает "зеленый свет"
Тем временем Россия ожидает "зеленого света" еще от трех европейских стран - Финляндии, Швеции и Дании, вдоль чьих территорий также планируется строительство газопровода общей протяженностью свыше 1200 км.
Мощность "Северного потока - 2" составит 55 млрд кубометров газа в год. Реализацией проекта занимается компания-оператор Nord Stream 2, главным акционером которой является "Газпром".
В российской компании признают, что "Северный поток ‑ 2" - сложный проект, который вызывает много вопросов: от энергобезопасности и охраны окружающей среды до международных отношений и рыночной динамики.
Некоторые наблюдатели высказывают мнение, что строительство еще одного газопровода из России лишь усилит зависимость Европы от решений Москвы. Такую позицию разделяют, в частности, Польша и Украина. Однако такие страны, как Германия и Австрия, наоборот, поддерживают проект, поскольку он снизит издержки и позволит обойтись без некоторых стран-транзитеров.
Планируется, что в действие газопровод будет введен в конце 2019 года. Общая стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро.