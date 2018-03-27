В Косове задержан член кабмина Сербии

Вооружённая автоматами косовская полиция задержала главу канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича. Он приехал в провозгласивший независимость автономный край в понедельник (26 марта), чтобы принять участие в работе "круглого стола" по улучшению отношений между Белградом и Приштиной, а также встретиться с косовскими сербами. Но вскоре после начала этой встречи его силой вывели из зала, доставили в Приштину в полицейском фургоне, а затем под свист и улюлюканье косовских албанцев повели в наручниках в полицейский участок. Через несколько часов Джурича вывезли оттуда на пограничный переход и выдворили в Сербию.

Ранее в понедельник силы безопасности непризнанного Косова запретили въезд целому ряду членов сербского правительства, в том числе Марко Джуричу, министру обороны Александару Вулину, министру культуры и средств массовой информации Владану Вукосавлевичу, главе президентской администрации Николе Селаковичу. Тем не менее Джурич и Селакович прибыли в Сербску-Митровицу, город с преимущественно сербским населением на территории Косова.

Сербия не признает независимость Косова, но под давлением ЕС идёт на нормализацию отношений с властями края, чтобы продвинуть переговоры по вступлению в ЕС.