"Дьяволы" с плетками из Сальвадора
Победой над "дьяволами"-тальсигуинес отметили в Сальвадоре начало Страстной недели. Традиционное карнавальное действо, в котором добро борется со злом, происходит в городе Техистепеке, расположенном приблизительно в 80 км к северо-западу от столицы страны Сан-Сальвадора.
Облаченные в огненно-красные костюмы два десятка тальсигуинес, что в переводе с индейского языка науатль переводится, как "люди, одержимые дьяволом", после утренней мессы разбегаются по центральным улицам Техистепеке. Завидев прохожего, они приближаются к нему и "приветствуют" его ударом плетки.
Кульминацией действа становится появление "Сына Божьего" и его схватка с тальсигуинес. В знак низвержения "дьяволов" их укладывают на центральной площади Техистепеке, а по их телам проходит ряженый Иисус, что символизирует победу добра над злом.