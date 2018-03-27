НАТО на треть сокращает состав миссии России при альянсе

Северо-атлантический альянс решил наказать Россию за её «безответственное поведение» на международной арене. Так объяснил высылку дипломатов из стран-членов НАТО и из миссии при НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что речь идёт не только о применении химического оружия для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В «безответственному поведению» в альянсе относят и присоединение украинской автономной республики Крым к России, и войну на Востоке Украины, и крупные кибератаки.