Северо-атлантический альянс решил наказать Россию за её «безответственное поведение» на международной арене. Так объяснил высылку дипломатов из стран-членов НАТО и из миссии при НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что речь идёт не только о применении химического оружия для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В «безответственному поведению» в альянсе относят и присоединение украинской автономной республики Крым к России, и войну на Востоке Украины, и крупные кибератаки.
НАТО на треть сокращает состав миссии России при альянсе
НАТО на треть сокращает состав миссии России при альянсе
НАТО лишит аккредитации 7 российских дипломатов, ещё трое не получат допуск к альянсу. В итоге размер миссии России сократится с 30 до 20 человек. В организации решили, что этого будет достаточно для нормального взаимодействия в будущем.
По словам Столтенберга, пока НАТО ограничится этим демаршем. Принципиально отношения с Москвой измениться не должны: альянс настроен на конструктивный диалог в интересах международной безопасности. В то же время, высылка дипломатов, как полагает генеральный секретарь, будет болезненым ударом. В НАТО уверены, что это заметно сократит возможности России по получению разведданных из стран-членов альянса.
Главный посыл этих мер, по словам Столтенберга, сводится к одной мысли: агрессивная политика на международной арене не останется без ответа и может обернуться для Москвы ощутимыми потерями.