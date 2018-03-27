Первый в истории венгерский ресторан, получивший две звезды «Мишлен»: в понедельник в Будапеште эксперты «Гида по главным городам Европы» вручили награду заведению «Оникс». Первую звезду этот ресторан получил семь лет назад — как отмечается, за удачное сочетание традиций и инноваций.
Первый венгерский «двухзвёздный»
Первый венгерский «двухзвёздный»
Адам Хорват, шеф-повар:
«Я пока ещё не могу уложить в голове, что получил вторую звезду. Нужно ещё пару дней, чтобы осознать, ради чего именно я работал, работала вся наша команда. Это очень приятное ощущение».
Огромной удачей не только для Будапешта, но и для всей страны считают произошедшее представители туристической отрасли — хотя по правилам «Мишлена» ресторан и не имеет права обозначать свой статус иначе, чем в самом гиде.
Золтан Гуллер, Венгерское туристическое агентство:
«Это на самом деле гораздо больше, чем две звезды: это признание венгерской кухни, огромный скачок качества. Будапештские и венгерские рестораны привлекают всё больше позитивного внимания, и это главный вывод из происходящего».
Среди других отмеченных заведений — рестораны Греции, Австрии, Польши и Чехии. Награду самого многообещающего молодого шефа получил повар из Великобритании.