Первый венгерский «двухзвёздный»

Первый в истории венгерский ресторан, получивший две звезды «Мишлен»: в понедельник в Будапеште эксперты «Гида по главным городам Европы» вручили награду заведению «Оникс». Первую звезду этот ресторан получил семь лет назад — как отмечается, за удачное сочетание традиций и инноваций.