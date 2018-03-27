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Франция

В детский сад с трёх лет

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В детский сад с трёх лет

Президент Франции Макрон на показательном уроке в детском саду
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Reuters
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Франция вводит обязательное образование с трёхлетнего возраста. В администрации президента объявили, что изменения вступят в силу в следующем году.

Сторонники реформы обращают внимание на то, что, по официальным данным, 97% детей и так ходят в детские сады с трёх лет.

Запись в детские сады во Франции в возрасте от 2 до 5 лет в 1970-2016

В Елисейском дворце говорят о желании президента Эмануэля Макрона добиться «реального равноправия учащихся». Кроме того, заявляют о повышении роли детских садов: они должны быть признаны не просто подготовительным этапом для начального образования, а полноценными школами для самых маленьких.

Сейчас образование во Франции обязательно с 6 до 16 лет. Родителям-нарушителям грозят штрафы в размере до полутора тысяч евро.