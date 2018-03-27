Франция вводит обязательное образование с трёхлетнего возраста. В администрации президента объявили, что изменения вступят в силу в следующем году.
В детский сад с трёх лет
В детский сад с трёх лет
Сторонники реформы обращают внимание на то, что, по официальным данным, 97% детей и так ходят в детские сады с трёх лет.
В Елисейском дворце говорят о желании президента Эмануэля Макрона добиться «реального равноправия учащихся». Кроме того, заявляют о повышении роли детских садов: они должны быть признаны не просто подготовительным этапом для начального образования, а полноценными школами для самых маленьких.
Сейчас образование во Франции обязательно с 6 до 16 лет. Родителям-нарушителям грозят штрафы в размере до полутора тысяч евро.