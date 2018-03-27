В России прошли массовые акции памяти жертв пожара в Кемерово. В Москве на Пушкинской площади собрались тысячи людей. К вечеру мероприятие стало больше походить на политическую демонстрацию Собравшиеся скандировали требования отставки президента Владимира Путина и губернатора Кемерова Амана Тулеева.
Тысячи россиян скорбят и протестуют
Тысячи россиян скорбят и протестуют
Призывы приходить на акцию на Пушкинской площади распространялись в социальных сетях. Эту встречи представляли как альтернативный способ выразить скорбь в условиях, когда президент медлил с объявлением национального траура.
Тем временем московские власти организовали свою площадку для траурного мероприятия. На Манежной площади был открыт мемориал для возложения цветов. По оценкам столичного ГУВД в общей сложности на обе акции пришли более 12 тысяч человек
Траурные мероприятия проходили по всей России. Центральное место занял, конечно, митинг в Кемерове. Участники акции обвиняли власти в замалчивании трагедии и требовали наказать чиновников. Родители погибших детей рассказывали, что пожарные не давали им спасти людей из закрытых кинозалов, когда это ещё казалось возможным.
Жертвами пожара, по данным МЧС, стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство из них было заперто в кинотеатре. Причиной трагедии президент назвал халатность и разгильдяйство Официальные обвинения предъявлены пятерым задержанным. Это представители собственника здания, один из арендаторов, сотрудники обслуживающей компании и охранник, который, по данным следствия, отключил сработавшую пожарную сигнализацию.