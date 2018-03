Парижские "Японизмы": от древности до завтрашнего дня

Свои цифровые арт-эксперименты во Францию везет Тоши Иноко, глава группы Teamlab и организатор будущего токийского музея цифрового искусства. Его детище разместится на искусственном острове Одайба. Итак, что можно будет увидеть в музее?

Тоши Иноко: “Люди двигаются, вот как мы с вами. Мы движемся, и так, в движении познаем окружающее нас пространство. Мы планируем зал с тысячами распустившихся цветов, представьте, цветы повсюду. Люди будут теряться в этом пространстве, не смогут понять, где они. А еще будет зал с голограммами. И опять наш посетитель там потеряется, везде – проекции предметов и фигур. Причем эти предметы будут исполнять музыку, и танцевать – вот так, без оркестра и дирижера”.

Проект уникального музея, где посетителей обещают запутать и удивить, был задуман еще в 2001 году четырьмя выпускниками токийского университета. Для начала ребята открыли фирму цифрового дизайна. Сегодня в их штате – 500 человек, талантливых дизайнеров, инженеров, психологов.

Тоши Иноко охотно показывает работы, которые со временем станут частью экспозиции и обязательно отправятся в Париж: “Каждый день происходят перемены. Вот, смотрите, на панно – заснеженный пейзаж. Он таким не останется, через несколько дней снег начнет таять. Вот тут вы видите человека с фонарем, так как вокруг темно. А чуть позже вы его вообще не увидите, ночь сгустится. А вот уже утро, и люди выходят работать на рисовые поля”.