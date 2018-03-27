Парижские "Японизмы": от древности до завтрашнего дня

Программа “Крупным планом” продолжает разговор о Японии – от современнейших цифровых арт-экспериментов в Токио до традиционного наследия Киото. Не случайно: в год 160-летия установления дипломатических отношений между Японией и Францией мастеров Страны восходящего солнца с нетерпением ждут в Париже, где запланирован целый цикл мероприятий “Японизмы”.

Свои цифровые арт-эксперименты во Францию везет Тоши Иноко, глава группы Teamlab и организатор будущего токийского музея цифрового искусства. Его детище разместится на искусственном острове Одайба. Итак, что можно будет увидеть в музее?

Тоши Иноко: “Люди двигаются, вот как мы с вами. Мы движемся, и так, в движении познаем окружающее нас пространство. Мы планируем зал с тысячами распустившихся цветов, представьте, цветы повсюду. Люди будут теряться в этом пространстве, не смогут понять, где они. А еще будет зал с голограммами. И опять наш посетитель там потеряется, везде – проекции предметов и фигур. Причем эти предметы будут исполнять музыку, и танцевать – вот так, без оркестра и дирижера”.

Проект уникального музея, где посетителей обещают запутать и удивить, был задуман еще в 2001 году четырьмя выпускниками токийского университета. Для начала ребята открыли фирму цифрового дизайна. Сегодня в их штате – 500 человек, талантливых дизайнеров, инженеров, психологов.

Тоши Иноко охотно показывает работы, которые со временем станут частью экспозиции и обязательно отправятся в Париж: “Каждый день происходят перемены. Вот, смотрите, на панно – заснеженный пейзаж. Он таким не останется, через несколько дней снег начнет таять. Вот тут вы видите человека с фонарем, так как вокруг темно. А чуть позже вы его вообще не увидите, ночь сгустится. А вот уже утро, и люди выходят работать на рисовые поля”.

Once shunned by the art world, this Tokyo-based digital art collective now exhibits across the globe and is opening a museum this summer teamLab_net</a> <a href="https://t.co/huOwAy36dQ">https://t.co/huOwAy36dQ</a> <a href="https://t.co/Fn7QhJUAue">pic.twitter.com/Fn7QhJUAue</a></p>— leisuredesigners.com ( leisuredesigns) 14 mars 2018

Невероятные проекты художников Teamlaв – это еще и глубокое знание прошлого. Например, удивительной школы декоративного письма Римпа, зародившейся в Киото в 17 веке.

Тоши Иноко: “На мой взгляд, художники школы Римпа сделали невозможное: убрали из своих работ раму. Вот и мы идем по их стопам. Мы создаем работы, которые ничем не ограничены, они перетекают друг в друга”.

А вот рассказ профессионала и собирателя живописи Римпа Йосуки Хосоми, владельца частного музея: “Смотрите на эту ширму: создается впечатление, что справа Бог ветра выпускает из своей котомки ветер прямо на вас, а слева Бог громовержец сердится и и спускается с неба на землю. Вся эта работа – сплошное движение, а ведь для японской живописи в принципе присуща статичность. Роспись этой ширмы, эти движущиеся Боги – начало новой эпохи в японском искусстве. Школа Ринпа процветала три столетия…”

Rimpa : Decorative Japanese Painting https://t.co/MHdya8ljqa — ⛩JAPAN ART (@JapanArt_) 15 mars 2018

Ширма была выполнена для храма в Киото. В начале октября она впервые отправится в Париж, где ее покажут вместе с другими работами мастеров Римпа.Например, вот с этой.

Йосуки Хосоми, искусствовед: “Смотрите, она совсем небольшая, но это один из шедевров мастера Сотацу, который развивал декоративный стиль. Здесь он вдохновлен легендой: мы видим принца Нарихира у ног девушки. Он пытается очаровать принцессу, но она отклоняет его. Это очень редкая сцена в истории японской живописи”.

Эта и другие работы приедут в Париж благодаря усилиям координатора проекта “Японизмы” Корехито Масуда. Он убежден: “Японцы и французы – на одной культурной волне, вот почему уже 160 лет художники обеих стран так интересуются дрруг другом”.

Гостевая коллекция работ школы Римпа будет показана в парижском музее Чернуски осенью этого года. А в мае во французской столице можно будет насладиться цифровыми арт-экспериментами художников и группы TeamLab.