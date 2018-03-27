Более 20 стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери

После таинственного отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Евросоюз вслед за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, не дожидаясь прямых доказательств, обвинил Россию в применеии химического оружия, и многие его члены в качестве символического жеста солидарности с Лондоном объявили о выдворении российских дипломатов.

Инцидент в Солсбери комментирует аналитик Германского фонда Маршалла США Роза Бэлфур:

“Очевидно, что политика Кремля – это политика, направленная на разделение Запада, ослабление Запада, подрыв его авторитета, его ценностей. Это то, что мы видим. Я не думаю, что цель — это уничтожить Запад, но подорвать его и как следствие усилить глобальную роль России”.

Лидеры стран ЕС выразили солидарность с Британией на саммите в Брюсселе, однако, судя по реакции премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, в их отношении к этому событию есть нюансы. Вот мнение греческого аналитика Константинос Филиса:

“Можно сказать, что нам не хватает солидарности. Вероятно, из-за отсутствия четких доказательств, а также из-за разных уровней зависимости одних стран-членов по сравнению с другими. Кроме того, не все члены ЕС согласны со свертыванием взаимодействия Брюсселя с Москвой и его возможными последствиями”.

Однако несмотря на эти нюансы участвника саммита, обсудив ситуацию, выразили общую позицию, весьма жесткую по отношению к Москве.

“Тот факт, что Германия, Италия, Франция – крупнейшие европейские страны, которые имеют тесные деловые связи с Россией и энергетическую зависимость от нее, выдворили российских дипломатов, подает четкий сигнал о том, куда будет идти ЕС, – полагает Роза Бэлфур. – Если несколько небольших стран хотят держать дверь открытой для возможных переговоров, это, наверное, не так уж и вредно”.

В студии Euronews в Брюсселе побывал посол России в ЕС Владимир Чижов. Он ответил на вопросы корреспондента Эфи Кутсокосты.

Euronews:

Итак, вы уже пакуете вещи, чтобы вернуться в Москву?

Владимир Чижов:

А разве должен?

Euronews:

Я Вас спрашиваю…

Владимир Чижов:

Не думаю, что для этого есть какая-то практическая причина. Я уже много лет работаю здесь, в Брюсселе, в целях содействия сотрудничеству между Россией и ЕС в различных областях, и останусь до тех пор, пока меня не отзовет мой президент. Я намерен продолжать.

Euronews:

Итак, каких шагов мы должны теперь ожидать от Москвы после всех этих выдворений?

Владимир Чижов:

Ну, должны ожидать адекватного ответа по государственным линиям, по двусторонним линиям, конечно, поскольку эти выдворения предприняты на национальном уровне, как отметил в пятницу после Европейского совета его председатель Дональд Туск.

Euronews:

Да, но как вы относитесь к тому, что некоторые страны, которые считаются вашими ближайшими союзниками внутри ЕС, такие как Венгрия или Италия, сделали то же самое и выслали российских дипломатов?

Владимир Чижов:

Я глубоко разочарован тем, что ряд стран, на самом деле около половины членов ЕС, сделали выбор в пользу того, что я бы назвал ложно понимаемой солидарностью, последовали за Соединенным Королевством. Выбор не основан ни на каких практических доказательствах, а скорее на предположениях и подозрениях.

Euronews:

Но теперь вы видите, что так поступили многие члены ЕС, но также США. Впечатляет демонстрация их скоординированных действий против России. Как по-Вашему, вся эта атмосфера создает конфликт типа новой “холодной войны” между Западом и Россией?

Владимир Чижов:

Я не вижу объективной причины конфликта между Россией и Западом, о котором вы говорите. Сам Запад фактически разделен. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй похвалилась, что уровень единства и солидарности доказал бесплодность попыток России разделить Евросоюз, но на самом деле она сделала все возможное, чтобы разделить его этими действиями, потому что половина членов ЕС последовала за Великобританией, а другая половина этого не сделала.