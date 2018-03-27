Кипр и Греция — в числе государств Евросоюза, которые не присоединись к демаршу по высылке российских дипломатов. По крайней мере пока. Таких стран совсем немного, но выступления Европы единым фронтом не получилось.
Греция и Кипр: пока не высылают
Греция и Кипр: пока не высылают
Танос Никос, политолог:
«У Греции и Кипра традиционно хорошие отношения с Россией, хоть и не без своих проблем. На другой чаше весов — принципы европейской солидарности. И Греция, и Кипр нередко взывают к этой солидарности сами. Например, недавние события — действия Турции в территориальных водах Кипра, или греческие пограничники, задержанные в Турции: Греция и Кипр воззвали к поддержке Брюсселя и получили её».
Помимо истории добрых отношений, есть и конкретные экономические и политические причины:
Константинос Филис, политолог:
«Для Кипра объяснимо нежелание портить отношения с Россией — это постоянный член Совета Безопасности ООН, и по сегодняшний момент Москва занимает твёрдую позицию по кипрскому вопросу».
Фэй Дулгкери, «Евроньюс»:
«Аналитики связывают отсутствие полной солидарности в ЕС с тем, что Великобритания так и не предоставила реальных доказательств своих обвинений».