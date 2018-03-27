Скандал с "Фейсбуком" достиг Великобритании

Основатель соцсети "Фейсбук" отказался почтить своим присутствием парламент Великобритании. Марк Цукерберг не стал отвечать на запрос британского Комитета по СМИ и цифровым технологиям, который хотел расспросить его об утечке конфиденциальных данных пользователей "Фейсбука".

Зато перед британскими парламентариями выступил Кристофер Уайли. Именно он сообщил СМИ о том, что базирующаяся в Лондоне компания Сambridge Analytica сумела получить доступ к личным данным более 50 млн пользователей "Фейсбука".

Эта информация была использована для анализа политических предпочтений избирателей. Разработанный Сambridge Analytica алгоритм, в частности, был задействован во время последней предвыборной кампании в США, но не только.

По словам Уайли, Brexit'a могло бы и не быть. Иными словами, референдум по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году мог сложиться совсем иначе, если бы у лоббистов не было инструмента влияния на взгляды избирателей через соцсети и главным образом через "Фейсбук".

Однако в Сambridge Analytica это категорически отрицают.

Тем временем, ЕС потребовал от руководства "Фейсбука" в течение двух недель предоставить разъяснения в связи со скандалом. 12 апреля Европарламент проведет пленарную сессию по вопросу об утечке данных пользователей. Брюссель интересует, были ли затронуты утечкой граждане европейских государств.

В свою очередь Марк Цукерберг пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.