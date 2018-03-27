Всё больше стран заявляют о высылке российских дипломатов из-за обвинений в причастности Москвы к использованию химического оружия в Солсбери. Формальным основанием стали подозрения в причастности сотрудников дипмиссий к разведывательной деятельности.
К демаршу против России присоединяются новые страны
К демаршу против России присоединяются новые страны
Наиболее масштабные меры приняли США: на родину должны вернуться 60 россиян, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН. Их деятельность объявили угрозой национальной безопасности.
В общей сложности высылают почти полторы сотни дипломатов. К демаршу присодинилось большинство стран-членов ЕС. Вместе с тем, Словакия и Австрия заявили, что будут дожидаться доказательств причастности России к делу Скрипаля.
За океаном помимо США меры против дипломатов поддержали Австралия и Канада, ожидается решение со стороны Мексики.
Американский юрист, эксперт в области конституционного права Брюс Фейн полагает, что отношения неизбежно скатываются к уровню Холодной войны и даже Карибского кризиса: «Будут абсолютно враждебные отношения. И я не вижу сейчас ни одного места в мире, включая Сирию, включая Иран, где Соединённые Штаты и Россия могли бы действовать сообща».
Исторический демарш, направленный против России, называют ответом на безрассудный акт агрессии против Великобритании. Так в Лондоне расценивают отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С 4 марта он остаётся без сознания в больнице. По данным следствия, против бывшего двойного агента в Солсбери применили советский боевой газ «Новичок».