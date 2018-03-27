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Паркер против Джошуа

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Паркер против Джошуа

Паркер против Джошуа
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Кто - кого? Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA /IBF/ IBO британец Энтони Джошуа и чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер поделились ожиданиями от предстоящего в субботу объединительного боя. Оба боксера-профессионала настроены только на победу.

Джозеф Паркер, боксер: "Я чувствую, что готов. Чувствую себя уверенно, ровно. Мои движения отточены, лучше чем когда-либо. Я заберу пояса в Новую Зеландию и Самоа. Я его одолею. Я еще не решил, как именно это сделаю. Я не знаю будет ли это нокаут, победа по очкам, или судейское решение. Посмотрю, как буду чувствовать себя перед поединком."

Энтони Джошуа, боксер: "Я определенно готовлюсь к 12-ти раундам. На 110 процентов. Длинный бой - не проблема. Скажем так, у меня двадцать фунтов в кармане. Я смотрю на Паркера и Джошуа. Держу пари, Энтони Джошуа, я , победит Джозефа Паркера."

Соперники готовы к бою. Судьи и рефери поединка объявлены. Паркер и Джошуа встретятся на ринге в Кардиффе 31 марта.

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