Паркер против Джошуа

Кто - кого? Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA /IBF/ IBO британец Энтони Джошуа и чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер поделились ожиданиями от предстоящего в субботу объединительного боя. Оба боксера-профессионала настроены только на победу.

Джозеф Паркер, боксер: "Я чувствую, что готов. Чувствую себя уверенно, ровно. Мои движения отточены, лучше чем когда-либо. Я заберу пояса в Новую Зеландию и Самоа. Я его одолею. Я еще не решил, как именно это сделаю. Я не знаю будет ли это нокаут, победа по очкам, или судейское решение. Посмотрю, как буду чувствовать себя перед поединком."