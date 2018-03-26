Аргентинец Хуан Мартин дель Потро вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами". Посеянный под пятым номером дель Потро в матче третьего круга нанес поражение японцу Кэй Нишикори 6:2 , 6:2. Соперники провели на корте 1 час 13 минут. За право сыграть в четвертьфинале дель Потро поспорит с Филипом Крайиновичем из Сербии.
Турнир серии "Мастерс" в Майами
Турнир серии "Мастерс" в Майами
Болгарин Григор Димитров не смог преодолеть стадию третьего раунда. Третий номер посева Димитров уступил французу Жереми Шарди со счетом 4:6 , 4:6. Поединок продолжался 1 час 25 минут. Шарди в четвертом круге сыграет с 20-й ракеткой турнира канадцем Милошем Раоничем.
Барьер третьего раунда преодолел хорват Марин Чилич. На это ему потребовалось почти два часа. Второй номер посева в двух сетах переиграл канадца Вашека Поспишила. За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с американцем Джоном Изнером, обыгравшим россиянина Михаила Южного.
Финал турнира серии "Мастерс" с призовым фондом почти восемь миллионов долларов пройдет 1 апреля.