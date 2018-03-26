Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов ( в том числе 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке) и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Они должны покинуть американскую территорию в течение недели.
США высылают 60 российских дипломатов, ЕС - 30
США высылают 60 российских дипломатов, ЕС - 30
На специальном брифинге в понедельник об этом сообщил представитель Белого дома, отметив, что это делается из солидарности с Великобританией в полнейшей уверенности, что именно Россия стоит за отравлением в Солсбери 4 марта экс-подполковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Вслед за США объявили о высылке российских дипломатов Канада (4) и Украина (13), а также ряд стран ЕС:
Франция - 4 дипломатов
Польша - 4 дипломатов
Эстония: 1 военного атташе
Литва: 3 дипломатов
Дания: 2 дипломатов
Латвия: 1 дипломата и 1 сотрудника "Аэрофлота"
Италия: 2 дипломатов
Нидерланды: 2 дипломатов
Германия: 4 дипломатов