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США высылают 60 российских дипломатов, ЕС - 30

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США высылают 60 российских дипломатов, ЕС - 30

США высылают 60 российских дипломатов, ЕС - 30
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Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов ( в том числе 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке) и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Они должны покинуть американскую территорию в течение недели.

На специальном брифинге в понедельник об этом сообщил представитель Белого дома, отметив, что это делается из солидарности с Великобританией в полнейшей уверенности, что именно Россия стоит за отравлением в Солсбери 4 марта экс-подполковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Вслед за США объявили о высылке российских дипломатов Канада (4) и Украина (13), а также ряд стран ЕС:

Франция - 4 дипломатов

Польша - 4 дипломатов

Эстония: 1 военного атташе

Литва: 3 дипломатов

Дания: 2 дипломатов

Латвия: 1 дипломата и 1 сотрудника "Аэрофлота"

Италия: 2 дипломатов

Нидерланды: 2 дипломатов

Германия: 4 дипломатов

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