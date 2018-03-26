Все, что нужно знать о Вселенной

На вопросы, поступившие на сайт программы "Космос", отвечает Пол Макнамара, физик Европейского космического агентства.

Вопрос: "Есть ли доказательства существования мультивселенной? Если да, то действуют ли там те же законы физики?"

​Пол Макнамара, физик: "Это очень хороший вопрос. Да, есть такая теория существования мультивселенной - гипотетического множества всех параллельных вселенных. Эта теория увязана с теорией Большого взрыва, когда вселенная стремительно расширялась, проходила период роста со скоростью, превышающей скорость света. Есть теория, согласно которой вот это постоянное расширение и видоизменение вселенной не завершилось, и что в в космическом пространстве то и дело происходят небольшие вспышки, взрывы, в результате которых появляются новые вселенные... Они таким образом множатся".

Вопрос: "А что предшествовало Большому взрыву?"

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