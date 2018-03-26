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космос

Все, что нужно знать о Вселенной

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Все, что нужно знать о Вселенной

Все, что нужно знать о Вселенной
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На вопросы, поступившие на сайт программы "Космос", отвечает Пол Макнамара, физик Европейского космического агентства.

Вопрос: "Есть ли доказательства существования мультивселенной? Если да, то действуют ли там те же законы физики?"

Пол Макнамара, физик: "Это очень хороший вопрос. Да, есть такая теория существования мультивселенной - гипотетического множества всех параллельных вселенных. Эта теория увязана с теорией Большого взрыва, когда вселенная стремительно расширялась, проходила период роста со скоростью, превышающей скорость света. Есть теория, согласно которой вот это постоянное расширение и видоизменение вселенной не завершилось, и что в в космическом пространстве то и дело происходят небольшие вспышки, взрывы, в результате которых появляются новые вселенные... Они таким образом множатся".

Вопрос: "А что предшествовало Большому взрыву?"

Пол Макнамара, физик: "И вновь вы задаете хороший вопрос. Он интересует многих ученых: какие условия предшествовали большому взрыву. Мы пытаемся моделировать физику тех процессов. Нас интересуют реликтовые гравитационные волны, через них мы сможем лучше понять, как рождалась наша вселенная, узнаем, пережила ли она стадию инфляции (ускоренного расширения) и как она протекала. Кстати, этому посвящен проект запуска гигантского телескопа LISA, который позволит исследовать гравитационные волны посредством лазерной интерферометрии на астрономических расстояниях. Возможно, когда запуск состоится, мы узнаем о вселенной намного больше".

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