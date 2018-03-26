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Умер основатель МММ Сергей Мавроди

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Умер основатель МММ Сергей Мавроди

Умер основатель МММ Сергей Мавроди
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По информации "Московского Комсомольца", накануне Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался.

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