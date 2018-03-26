ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь ракет, запущенных из Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах", в том числе три — в небе на столицей королевства. В результате ударов погиб один и ранения получили двое египтян. Все они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.
Ракетные удары по Саудовской Аравии
Ракетные удары по Саудовской Аравии
Мятежники-хуситы заявляют, что баллистические ракеты были нацелены на аэропорт "Король Халид", находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на воздушные гавани в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за это время в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин.
Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена — свыше 22 млн человек — нуждаются в помощи, семи миллионам угрожает массовый голод.