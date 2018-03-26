Ракетные удары по Саудовской Аравии

ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь ракет, запущенных из Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах", в том числе три — в небе на столицей королевства. В результате ударов погиб один и ранения получили двое египтян. Все они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.