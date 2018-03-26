Любовница президента

Порноактриса Стефани Клиффорд, больше известная под псевдонимом "Сторми Дэниэлс" дала интервью программе "60 минут", в котором подробно рассказала о деталях короткой связи с Трампом, на которую, по ее же собственным словам, она пошла в надежде получить место одно из участниц в риэлити-шоу, которое в тот момент вел нынешний президент США на одном из телеканалов.

"Я не хотела секса, но я не собиралась говорить"нет", это был секс по взаимному согласию", - сказала она журналисту Андерсону Куперу.

Женщина также добавила, что как только стало известно о ее стремлении придать гласности связь с Трампом, ей стали угрожать.

"Я была на стоянке, я собиралась заняться фитнесом, у меня на руках была дочь, я забирала из машины все, что нужно было малышке, подгузники и прочее, ко мне в этот момент подошел парень и сказал: "Оставь Трампа в покое, забудь о нем" -, потом он наклонился к моей дочери, посмотрел на нее и сказал: "Чудесная малышка, будет очень горько, если что-то случится с ее матерью". А потом он ушел".

Стефани Клиффорд получила от личного адвоката Трампа Майкла Коэна 130 тысяч долларов качестве "платы за молчание". По ее словам, ей выплатили деньги, чтобы она она сохранила бы в тайне отношения с Трампом незадолго до выборов президента в 2016-м году.