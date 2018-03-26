Президентские выборы в Египте начинаются в понедельник.
Выборы президента в Египте
Выборы президента в Египте
На эту должность баллотируются нынешний лидер страны 63-летний ас-Сиси и 65-летний лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса, который на протяжении длительного времени был сторонником ас-Сиси , а потом решил заняться своей карьерой. Его заявка на регистрацию в качестве кандидата была принята за 15 минут до истечения срока подачи таких документов.
Действующий президент в своей программе делает акцент на экономических успехах своего правления. Президентские выборы в Египте - уже третьи после революции 2011-го года, когда был свергнут Хосни Мубарак.
Для победы уже в первом туре кандидату необходимо набрать 51% голосов.