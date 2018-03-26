Экстрадиция или убежище?

В понедельник бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен предстать перед судьей, который будет принимать решение о его возможной экстрадиции в Испанию. Пучдемон был задержан в Германии при пересечении границы. В отношении его и его соратников действует международный ордер на арест, выданный Верховным судом Испании. Стало также известно - об этом сообщают немецкие СМИ, - что каталонский политик рассматривает возможность запроса о политическом убежище в Германии.

По мнению адвоката Пучдемона Пауля Бекаерта, "есть очень много юридических аргументов в пользу невыдачи Испании, большая их часть основана на том, что в случае экстрадиции может Карлесу Пучдемону грозить тюрьма. Думаю, что судья примет во внимание тот факт, что Испания медленно, но верно, сползает к диктатуре, поскольку иначе определить то, что избранники народа отправляются в тюрьму, просто нельзя".

Новость об аресте Карлеса Пучдемона вызвала стихийные манифестации в Барселоне, на улицы столицы Каталонии вышли тысячи людей. Они прошли к представительству Еврокомиссии, а также к консульству Германии. Слышно было, как они скандировали "Пучдемона в президенты!", "Свободу политическим заключенным!" и "Позор такой Европе!".

Некоторые манифестанты вступили в противостояние с полицейскими, которые применили против них резиновые дубинки.

Протестующие выразили поддержку не только Пучдемону, но и другим каталонским политикам, обвиняемым испанскими властями в мятеже и неподчинении. Демонстрация состоялась также и в Жироне, Пучдемон был мэром этого города.

Провели свою демонстрацию и сторонники сохранения Каталонии в составе испанского королевства - они собрались у резиденции представителя центрального правительства в этой испанской провинции. Была ли применена против них сила, не сообщается.