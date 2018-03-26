Волонтеры Италии помогают ученым сохранить здоровье морей

Несколько раз в год жители города Самбука-ди-Сицилия и других итальянских коммун проверяют здоровье местных рек. По собственной инициативе они проводят заборы образцов, тестируют их, предоставляя в распоряжение ученых бесценный материал и повышая ответственность общества за состояние окружающей среды.

Марко Джунти, доброволец: "Мы проводим три типа тестов. Два - с применением реактивов, они позволяют оценить присутствие в воде нитратов и фосфатов. А третий тест - визуальный, мы смотрим, насколько вода мутная".

Волонтеры выуживают пластиковый мусор, который реки относят в моря и океаны. Другие источники загрязнения воды микропластиками, например, промышленные отходы, можно определить через присутствие определенных химических соединений.

Андреа Ванни, доброволец: "Мы записываем, где нашли пластиковые отходы, какие и сколько. Мы все фиксируем на бумажных бланках и в электронной базе данных через мобильное приложение".

Полученные волонтерами данные предаются ученым Европейского исследовательского проекта, которые в рамках программы POSEIDOMM используют лабораторные методы для выявления микрочастиц пластика в образцах воды.

Так, речная вода пропускается через бумажный фильтр, который затем постепенно нагревается до 900 градусов Цельсия. На разных этапах нагрева из образцов воды улетучиваются те или иные химические соединения. Специальный прибор отслеживает изменение веса образца и так фиксирует присутствие тех или иных микрочастиц.

Джемма Леоне, профессор химии, университет Сьены: "Мы хотим для начала идентифицировать эти микрочастицы, а потом найти способ очистить от них воду. Поскольку они представляют реальную угрозу здоровью подводной флоры и фауны, экосистемы в целом".

Чтобы больше узнать о влиянии микропластических частиц на подводный мир, ученые проводят такой эксперимент - помещают образцы воды с населяющими их микроорганизмами в закрытые колбы.

Луиза Гальгани, исследователь, университет Сьены: "Мы добавляем в воду микрочастицы полистирола и наблюдаем, как они влияют на образец. Смотрим, что происходит, если колбы выставить на свет... так мы имитируем происходящее на поверхности океана, освещаемой солнцем".

Молекулярные изменения, происходящие при взаимодействии пластика с микроорганизмами в образцах воды, замеряются с помощью технологий ядерного магнитного резонанса.

Это позволяет ученым лучше понять,что именно , на химическом уровне, происходит, когда вода загрязняется пластиковыми отходами. И так приблизиться к поиску оптимальных способов очистки морей и океанов - решению задачи поистине планетарного масштаба.

Стивен Лойзелль. координатор проекта POSEIDOMM: "ы пока на первом этапе: выявляем источники и количество загрязнений. Пока не до конца ясно, к чему этот процесс приводит, как присутствие микропластика отражается на подводной фауне. Разумеется, некоторые аспекты мы пониманием, но нам не хватает всеобъемлющих знаний о химико-биологическом состоянии наших рек, морей и океанов."