Британская королевская семья в музее Тюссо
Музей Мадам Тюссо в Лондоне представил новую экспозицию: члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца.
В центре экспозиции - королева Елизаветы II, за ее спиной по правую руку герцог Эдинбургский Филипп, принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла, а по другую сторону принц Уильям и герцогиня Кембриджская. Они стоят на балконе и как бы приветствуют собравшуюся публику.
Примечательно, что принца Гарри и его невесты Меган Маркл в числе членов королевской семьи нет. Однако, как заверили в музее Мадам Тюссо, их восковые фигуры появится в начале мая.