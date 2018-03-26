В Японии начался сезон цветения сакуры
Сезон цветения сакуры - дальневосточной вишни - по праву считается одним из лучших периодов для поездки в Страну восходящего солнца. В это время все парки и рощи окрашиваются в самые нежные оттенки розового.
Официально сезон цветения сакуры начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном "контрольном" дереве в центре Токио. За ним пристально следят инспекторы метеорологического управления Японии, которые с начала марта осматривают все вишневые рощи.
На вишневых аллеях и парковых лужайках, где цветут сакуры, начинается массовое паломничество. Японцы, а также многочисленные туристы любуются цветущими деревьями и устраивают пикники под вишнями.