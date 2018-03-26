"Симфония морей" - крупнейший в мире лайнер
"Симфония морей" (Symphony of the Seas) - крупнейший в мире круизный лайнер - вышел сегодня с французских верфей в Сен-Назере и взял курс на Малагу. Речь идет о первом плавании гигантского судна - правда, пока без пассажиров. Свой первый круиз "Симфония морей" начнет 7 апреля по Средиземному морю.
Строительство судна шло три года. Заказчиком выступил американский туроператор Royal Caribbean. Длина судна 362 метра, что всего на двадцать метров меньше, чем высота Эмпайр-стейт-билдинг.
"Симфония морей" может вместить до 6800 пассажиров. Персонал судна достигает более 2000 человек.
Аквапарк с горкой с 10-этажный дом, кинотеатр, гигантский танцпол, мини-поле для гольфа и даже ледовый каток. Вот что ждет будущих пассажиров "Симфонии морей". Отметим, что это уже четвертый лайнер класса Oasis на круизной линии Royal Caribbean. Его стоимость составила 1,3 млрд долларов.