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"Симфония морей" - крупнейший в мире лайнер

"Симфония морей" (Symphony of the Seas) - крупнейший в мире круизный лайнер - вышел сегодня с французских верфей в Сен-Назере и взял курс на Малагу. Речь идет о первом плавании гигантского судна - правда, пока без пассажиров. Свой первый круиз "Симфония морей" начнет 7 апреля по Средиземному морю.

Строительство судна шло три года. Заказчиком выступил американский туроператор Royal Caribbean. Длина судна 362 метра, что всего на двадцать метров меньше, чем высота Эмпайр-стейт-билдинг.

"Симфония морей" может вместить до 6800 пассажиров. Персонал судна достигает более 2000 человек.

Аквапарк с горкой с 10-этажный дом, кинотеатр, гигантский танцпол, мини-поле для гольфа и даже ледовый каток. Вот что ждет будущих пассажиров "Симфонии морей". Отметим, что это уже четвертый лайнер класса Oasis на круизной линии Royal Caribbean. Его стоимость составила 1,3 млрд долларов.

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