"Торонто Рэпторс" на домашней площадке уступил "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 117:106 в пользу гостей.
"Клипперс" одолел "Торонто"
"Клипперс" одолел "Торонто"
Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Ли Уильямс, который провел на паркете 35 минут. В его активе 26 очков, два подбора и семь передач. У хозяев площадки отличился Йонас Валанчюнас - 16 очков, 10 подборов.
"Лос-Анджелес Клипперс" расположились на десятой строчке в Западной конференции, одержав 39-ю победу в сезоне. "Торонто Рэпторс" потерпел третье поражение в последних пяти играх и лидирует на Востоке.