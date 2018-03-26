В Кишиневе около 10 тысяч человек приняли участие в митинге за объединение Молдавии с Румынией. Организаторами демонстрации выступили Блок национального единства, движение "Действие 2012", а также ряд молдавских партий, поддерживающих эту идею.
Митинг за объединение с Румынией
Митинг за объединение с Румынией
Участники демонстрации, к которым присеодинился бывший президент Румынии Траян Бэсеску, зачитали резолюцию с требованием к законодателям двух государств начать мирный процесс объединения.
Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта шестой год подряд и приурочены к годовщине объединения Бессарабии (предшественницы современной Молдавии) с Румынией, провозглашенного в 1918 году.
Президент Республики Молдова Игорь Додон призывал граждан не участвовать в этой акции и пообещал, что в ближашее время объявит о создании Национального фронта против объединения с Румынией.