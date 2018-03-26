500 собак, 500 человек

Тысяча кукол, раскрашенных вручную. В Лондоне открылась выставка, посвящённая мультфильму Уэса Андерсона «Собачий остров». 500 фигурок людей, 500 фигурок их четвероногих друзей и декорации, в которых разворачивается действие ленты.

По словам авторов выставки, там можно увидеть, что́ находится за кулисами современной кукольной анимации — ну и проникнуться духом ленты, открывавшей в этом году Берлинале.

«На самом деле вы видите Уэса Андерсона: в деталях он весь, в каждом своём фильме. Эта выставка практически то же самое, что взгляд его глазами, потому что он лично утверждал каждую фигурку, каждый элемент декораций, который здесь выставлен. Он лично их рассматривал, одобрял и только после этого они появлялись в кадре», — говорит режиссёр анимации Марк Уоринг.

Великобритания станет первой страной, где фильм выйдет в широкий прокат — уже в эту пятницу. В России премьера «Собачий остров» запланирована на 3 мая.